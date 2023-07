Tra tassi e inflazione | vince la seconda La versione di Comana

Leggi su formiche

(Di sabato 8 luglio 2023) Non è un’emergenza sociale e nemmeno un allarme rosso. E allora sarebbe bene capire che cosa sta succedendo. Le famiglie italiane cominciano ad avere un problema con il proprio mutuo a tasso variabile. Arrivati al 4%, grazie alla mano decisamente pesante della Bce, è sempre più difficile onorare le rate di un prestito a tasso variabile. Specialmente anni di denaro a costo zero quando, in certi frangenti, addirittura negativi. Se i numeri non mentono, ad oggi in Italia tra sofferenze, inadempienze probabili e rate scadute, ammonta a quasi 15 miliardi il monte-debito scaduto con le banche. Solo in Lombardia e nel Lazio, lo stock di prestiti e mutui casa non rimborsato si aggira rispettivamente sui 2,6 e 2 miliardi di euro. La situazione è insomma grave. Le famiglie indebitate in Italia sono 6,8 milioni, quindi stiamo parlando di circa il 25% del totale, di queste 3 milioni e mezzo hanno ...