Tour de France | tornano le montagne con il Massiccio Centrale Nuovo scontro diretto tra Pogacar e Vingegaard sul temibile Puy de Dome

(Di sabato 8 luglio 2023) Quante emozioni in questi primi otto giorni dide2023. La lotta per la maglia gialla si è infiammata immediatamente con Jonase Tadej, i due duellanti designati, che non hanno lesinato attacchi frontali per mettere subito le mani sulla maglia gialla. Domani ci sarà la frazione conclusiva di questa prima settimana della Grande Boucle, con portata finale il Puy De, che torna in menu dopo ben trentacinque anni. Ma prima, non attendetevi una tappa banale. Parecchi i saliscendi che metteranno fatica nelle gambe del gruppo con Cote de Felletin (2,1 km al 5,2%), Cote de Pontcharraud (1,8 km al 4,6%) e Cote de Pontaumur (3,3 km al 5,3%) a fare da antipasto. Poi sarà discesa, con gli ultimi 13,3 chilometri sulla leggendaria ascesa. Una salita che in passato ha visto vittorie ...