Tour de France | oggi ottava tappa | percorso e orari tv

(Di sabato 8 luglio 2023) Partenza fissata alle 12.30, arrivo previsto intorno alle 17.00, per ilde2023. 200,7 i km della Libourne-Limoges, con partenza fissata alle 12.30 eo d’arrivo previsto per le 17.00 circa. Dopo una prima parte pianeggiante, il picco di 2,8 km al 5,2% con la Côte de Champs-Romain, quello di 1,2 km al 5,5% della Côte de Masmont e quindi, in chiusura, la Côte de Condat-sur-Vienne (1,2 km al 5,4%). Per seguire lain tv, diretta in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 (in streaming anche su RaiPlay) o a pagamento su Eurosport 1 dalle 12.15. Streaming a pagamento sempre alle 12.15 su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.