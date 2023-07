Tour de France | Mark Cavendish non supera Merckx | ritiro rinviato per tornare nel 2024?

(Di sabato 8 luglio 2023) Ilde2023 si è chiuso pernel peggiore dei modi. Il britannico è stato costretto aldurante l’ottava tappa a causa di una caduta ai -60 km. Apparso immediatamente dolorante, il britannico si è rialzato tenendosi la clavicola, per poi salire in ambulanza ed abbandonare la corsa. Una notizia tremenda per lui e per tutti gli amanti del ciclismo, che si auguravano di vedere un successo storico di Cannonball. Il britannico andava a caccia infatti della vittoria numero 35 sulle strade della Grande Boucle, un successo che gli avrebbe permesso di staccare il mito Eddynella classifica all-time delle vittorie di tappa al. Dato che il velocista ha annunciato ila fine stagione, pare proprio che i due saranno ...

Il danese Mads Pedersen , 24 anni, alfiere della LIDL - Trek, velocista di raro talento e mestiere, ha vinto la ottava tappa deldebattendo in volata Jaspers Philipsen. Il campione del mondo 2019 si è imposto sul traguardo di Limoges con uno sprint regale bruciando negli ultimi 50 metri un altro uomo jet come il ...Il record di vittorie di tappa alde, proprietà di Eddie Mercxx , rimarrà imbattuto per chissà quanti altri anni. L'unico che avrebbe potuto battere il campionissimo belga, Mark Cavendish , cade in maniera banale ma ...Volata da brividi a Limoges, ecco le pagelle dell'ottava tappa delde. Uno sprint anomalo perché arriva in un tratto in lieve salita, dove ci si aspettava un duello tra corridori come Van der Poel, Girmay e Van Aert. I primi due non sono protagonisti, con ...

Tour de France, il commento di Eurosport diventa un teatrino Corriere della Sera

Il danese Mads Pedersen si aggiudica l’ottava tappa del Tour de France, la Libourne-Limoges di 201 km al termine di una volata di gruppo che vede al secondo posto Jasper Philipsen, al terzo Wout Wan A ...Il Tour oggi ha perso uno straordinario velocista, Mark Cavendish, recordman della Grande Boucle con 35 vittorie. Il danese Mads Pedersen, 24 anni, alfiere della LIDL-Trek, velocista di raro talento e ...