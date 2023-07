Tour de France. Cavendish e la porcellana delle speranze svanite

(Di sabato 8 luglio 2023) L’ultima immagine di Markaldesarà probabilmente un primo piano del suo sguardo. Due occhi che guardano nel vuoto pieni di desolazione. Lo sguardo rabbuiato di chi si è reso conto che non c’è davvero nulla da fare, che è tutto finito, che quello che poteva essere non sarà mai. Quella agognata e dannatissima vittoria numero 35 alnon arriverà mai. Avrebbe potuto essere il corridore più vincente nella storia della Grande Boucle. Già ora lo è, ma accanto al suo nome c’è quello di Eddy Merckx e la stessa cifra: trentaquattro. E quando c’è Eddy Merckx in una casella qualsiasi altro nome viene dopo. A Bordeaux, ieri, era arrivato molto vicino al suo grande obbiettivo: secondo. Aveva detto che ci avrebbe riprovato. Non accadrà. Markè caduto a una sessantina di ...

Il danese Mads Pedersen , 24 anni, alfiere della LIDL - Trek, velocista di raro talento e mestiere, ha vinto la ottava tappa deldebattendo in volata Jaspers Philipsen. Il campione del mondo 2019 si è imposto sul traguardo di Limoges con uno sprint regale bruciando negli ultimi 50 metri un altro uomo jet come il ...Il record di vittorie di tappa alde, proprietà di Eddie Mercxx , rimarrà imbattuto per chissà quanti altri anni. L'unico che avrebbe potuto battere il campionissimo belga, Mark Cavendish , cade in maniera banale ma ...Volata da brividi a Limoges, ecco le pagelle dell'ottava tappa delde. Uno sprint anomalo perché arriva in un tratto in lieve salita, dove ci si aspettava un duello tra corridori come Van der Poel, Girmay e Van Aert. I primi due non sono protagonisti, con ...

30 chilometri al traguardo di Limoges! Ma Asgreen rimane ancora sotto tiro del gruppo, che non vuol ... Mads Pedersen vince l'ottava tappa della Grande Boucle davanti a Jasper Philipsen e Wout van Aert. Il velocista inglese è caduto a una sessanta chilometri di arrivo e si è ritirato.