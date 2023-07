Tour de France 2023 | volata spettacolare di Mads Pedersen a Limoges | battuto Jasper Philipsen

(Di sabato 8 luglio 2023) Anche quando ci sono le volate aldeè sempre uno show. Ad imporsi in quel dinell’ottava tappa è l’ex campione del mondo. Seconda vittoria alla Grande Boucle per il danese della Trek-Segafredo, veramente eccezionale assieme alla sua squadra. Resta in Maglia Gialla Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Fuga a tre nella prima parte di gara: all’attacco Anthony Delaplace (Team Arkéa Samsic), Anthony Turgis (TotalEnergies) e Tim Declercq (Soudal – Quick Step). Il gruppo ha lasciato circa 4? di margine, agitandosi solamente al traguardo volante, con una successiva accelerazione di Mathieu van der Poel, subito placata. Colpo di scena con la brutta caduta nel plotone di Mark Cavendish (Astana Qazaqstan), costretto al ritiro. Poi si è infiammata ...

A 61 chilometri dal traguardo di Limoges il ciclista e pistard britannico che corre per l'Astana urta un avversario in gruppo e va a terra infortunandosi alla ...Sfortuna nera, nerissima per Mark Cavendish. Finisce in lacrime il suo ultimodedella carriera, si chiude anzitempo per una banale caduta in un rallentamento. Il velocista dell'Isola di Man è finito giù e ha picchiato in modo violento sulla clavicola destra, subito ...

Tour, oggi l’ottava tappa da Libourne a Limoges: sfida tra fuggitivi e velocisti la Repubblica

Mark Cavendish è caduto nel corso della tappa di oggi, l'ottava, del Tour de France, quando mancavamo una sessantina di chilometri all'arrivo di Limoges. Immediatamente soccorso, il britannico ex camp ...Vittoria per il ciclista danese Mads Pedersen. La caduta di Mark Cavendish ha costretto il corridore britannico ad abbandonare la gara.