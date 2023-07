Tour de France 2023 | vince Pedersen | abbandona Cavendish

Leggi su tpi

(Di sabato 8 luglio 2023) Il danese Mads(Lidl Trek) ha vinto in volata la ottava tappa del 110°de, da Libourne a Limoges di 201 chilometri. Il campione del mondo di Harrogate 2019, già vincitore due mesi fa della frazione del Giro d’Italia che si concludeva a Napoli, ha preceduto i belgi Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) e Wout Van Aert (Jumbo Visma) al termine d’uno lunghissimo sprint su un rettilineo in leggera ascesa. La classifica generale è rimasta invariata con il campione uscente Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) in maglia gialla. Il danese può vantare un margine di 25? sul suo rivale, lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), con il vincitore del Giro d’Italia 2022, l’australiano Jai Hindley (Bora Hansgrohe), terzo a 1’34”. La giornata odierna è stata caratterizzata da due episodi: la lunga fuga di tre corridori Anthony ...