Tour de France 2023 | tutte le classifiche | Neilson Powless resta in testa alla graduatoria riservata agli scalatori

LIMOGES " Una tappaccia caldissima, velocissima, a oltre 47 di media, alla fine è stato sprint di un gruppo molto numeroso. Ha vinto il danese Mads Pedersen ma della battaglia non ha fatto parte Mark Cavendish, caduto a poco più di 60 km dal traguardo. Il danese Mads Pedersen si aggiudica l'ottava tappa del Tour de France, la Libourne - Limoges di 201 km al termine di una volata di gruppo che vede al secondo posto Jasper Philipsen, al terzo Wout Van Aert.

Il danese ha conquistato l'ottava tappa con una volata sontuosa. Cavendish costretto al ritiro dopo una caduta a 60 km dall'arrivo.Il campione britannico cade in gruppo, si fa male alla clavicola e non riesce a riprendere. Dopo una lunga fuga si decide tutto sul rettilineo finale: Van Aert sfortunato, bloccato sul più bello: stav ...