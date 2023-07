Tour de France 2023 | Pedersen vince a Limoges Cavendish costretto al ritiro

(Di sabato 8 luglio 2023) Sul traguardo dila spunta Mads: il campione del mondo del 2019 si è imposto su Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) e Wout Van Aert (Jumbo - Visma) in uno sprint col gruppo allungato. Nulla da fare per il belga, vincitore delle prime tre tappe per velocisti: il percorso collinare ha favorito la volata a ranghi ridotti costruita negli ultimi chilometri da tutta la Lidl-Trek. Finisce qui ildi Markalper un guaio alla spalla

Non arrivata la quarta vittoria in volata per Philipsen in questode. Pedersen ha infatti fulminato sull'arrivo di Limoges il belga, dominatore assoluto nelle precedenti tappe per velocisti. Dopo l'ottava frazione la classifica generale sempre capitanata ...L'addio di Cannonball alè uno sguardo perso nel vuoto L'ultima immagine di Mark Cavendish aldesarà probabilmente un primo piano del suo sguardo. Due occhi che guardano nel vuoto ...E alla fine arriva Mads Pedersen, che conquista in volata l'ottava tappa delde2023. Sin qui aveva fatto quasi solo lo spettatore nelle volate di gruppo. A Limoges però i conti al danese hanno cominciato a tornare: volata imperiale si danni del dominatore seriale ...

Tour de France: Pedersen vince l'8^ tappa, Vingegaard in maglia gialla. Ritiro Cavendish Sky Sport

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Dopo tre vittorie si interrompe la striscia in volata di un fenomenale Jasper Philipsen. Nonostante quello di oggi a Limoges non sia stato uno sprint vero e proprio, il belga è riuscito comunque a gio ...