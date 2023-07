Tour de France 2023 | pagelle di oggi | Mads Pedersen | una vittoria da campione Che sfortuna van Aert

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023)OTTAVA TAPPADE, voto 10: eccezionale lui, perfetta la Lidl-Trek. La squadra detta il ritmo e lo tiene davanti per tutto il finale, lui nella volata conclusiva riesce a vincere da. Batte tutti i più forti e dimostra che il successo ai Mondiali del 2019 non è stato assolutamente un caso. Jasper PHILIPSEN, voto 9: questa non era una volata vera e propria e si è visto. Non ha avuto lo scatto bruciante dei giorni precedenti, ma in ogni caso è lì, si prende una seconda piazza che conferma ancor di più la Maglia Verde che, salvo disastri, porterà fino a Parigi. Wout VAN, voto 8,5: anchelasi abbatte contro il fenomeno belga. La Jumbo-Visma prova ad ...