Tour de France 2023 | Mark Cavendish | “Ho avuto dei problemi al cambio durante la volata | la delusione è molta”

(Di sabato 8 luglio 2023) C’è tanta amarezza perdopo la settima tappa delde. Il britannico dell’Astana Qazaqstan Team ha cercato di sorprendere tutti nellasul traguardo di Bordeaux, ma alla fine si è dovuto accontentare della seconda posizione (dietro al fenomenale Jasper Philipsen) a causa anche di un problema al. “Ero in posizione abbastanza buona, forse un po’ dietro, ma tutto sommato ero dove volevo essere per un arrivo come questo, con un lungo rettilineo – ha dichiaratodopo la tappa di ieri (fonte: Spaziociclismo) – Cees (Bol, ndr) mi ha portato in buona posizione fino all’ultimo chilometro ed ero nelle ruote giuste. Son partito forse leggermente più presto di quanto avrei voluto, ma sostanzialmente con lo stesso ...

Partenza fissata alle 12.30, arrivo previsto intorno alle 17.00 Ottava tappa, oggi, per ilde2023. 200,7 i km della Libourne - Limoges, con partenza fissata alle 12.30 e orario d'arrivo previsto per le 17.00 circa . Dopo una prima parte pianeggiante, il picco di 2,8 km al 5,2% ...Vingegaard conserva la maglia gialla Jasper Philipsen vince in volata la settima tappa delde, con partenza da Mont de Marsan e arrivo a Bordeaux di 170 km. Il belga dell'Alpecin - Deceunick, al terzo successo in questa Grande Boucle, si impone davanti al britannico Mark ...Oggi è il giorno dell' ottava tappa delde2023 , la Libourne - Limoges di 200,7 chilometri. Alla vigilia del grande arrivo in salita sul Puy de Dome, la Grande Boucle offre una frazione dal finale di difficile interpretazione ...

Tour de France 2023 - 6a tappa: Tarbes - Cauterets Cambasque - Video RaiPlay

Partenza fissata alle 12.30, arrivo previsto intorno alle 17.00 Ottava tappa, oggi, per il Tour de France 2023. 200,7 i km della Libourne-Limoges, con partenza fissata alle 12.30 e orario d’arrivo pre ...Le maglie che vestono i capiclassifica nelle grandi corse a tappe sono tutte monocromatiche. A parte una, quella che caratterizza il miglior scalatore della Grande Boucle. Venne istituita nel 1975, da ...