Tour de France 2023 in tv oggi | orario d’inizio sabato 8 luglio | programma RAI ed Eurosport | streaming

(Di sabato 8 luglio 2023) Ildeha già regalato numerosissime emozioni in queste prime sette tappe, e prima del Puy De Dome arriva un’altra giornata potenzialmente interessante, che promette di essere terreno fertile per i cacciatori di tappe. La Libourne-Limoges di 201 chilometri difatti ha un percorso da tenere sott’occhio. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DIDELDEDALLE 12,15 Se nei primi 120 chilometri le emozioni saranno davvero poche, la Cote de Champs-Romain (2,8 km al 5,2%) potrà iniziare a portare un po’ di scompiglio prima di vari saliscendi e due salite nel finale, la Cote de Masmont (1300 metri al 5,5%) e la Cote de Condat sur Vienne (1,2 km al 5,4%). Rai Due trasmetterà in chiaro l’ottava tappa delde...

