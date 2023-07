Tour de France 2023 | 9° tappa Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme | percorso | orari e altimetria

(Di sabato 8 luglio 2023) Alla vigilia del primo giorno di riposo, arriva, aldenumero 110, unache potrebbe cambiare la classifica generale. Nella nona frazione i ciclisti andranno da-de-a Puy delungo un tracciato di 182,4 km con 3600 metri di dislivello e arrivo ai 1415 metri del vulcano, 35 anni dopo l'ultima volta. Ildella 9°La 9°delde, in programma domenica 9 luglio, partirà da-de-, piccolo comunese situato nel dipartimento dell'Alta Vienne nella regione della Nuova Aquitania, e terminerà, dopo 182,4 km, in ...

Partenza fissata alle 12.30, arrivo previsto intorno alle 17.00 Ottava tappa, oggi, per ilde2023. 200,7 i km della Libourne - Limoges, con partenza fissata alle 12.30 e orario d'arrivo previsto per le 17.00 circa . Dopo una prima parte pianeggiante, il picco di 2,8 km al 5,2% ...Vingegaard conserva la maglia gialla Jasper Philipsen vince in volata la settima tappa delde, con partenza da Mont de Marsan e arrivo a Bordeaux di 170 km. Il belga dell'Alpecin - Deceunick, al terzo successo in questa Grande Boucle, si impone davanti al britannico Mark ...Oggi è il giorno dell' ottava tappa delde2023 , la Libourne - Limoges di 200,7 chilometri. Alla vigilia del grande arrivo in salita sul Puy de Dome, la Grande Boucle offre una frazione dal finale di difficile interpretazione ...

Tour de France 2023 - 6a tappa: Tarbes - Cauterets Cambasque - Video RaiPlay

(Adnkronos) - Ottava tappa, oggi, per il Tour de France 2023. 200,7 i km della Libourne-Limoges, con partenza fissata alle 12.30 e orario d'arrivo previsto per le 17.00 circa. Dopo una prima parte pia ...Si appresta alla conclusione la prima intensissima settimana del Tour de France 2023. In scena oggi l'ottava tappa: Libourne-Limoges, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e program ...