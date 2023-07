Toscana Pride | a Firenze in 20mila per i diritti Lgbtq

(Di sabato 8 luglio 2023), in migliaia per le strade di(Qui la diretta). Sono cinque le città che oggi, 8 luglio, vengono attraversate dall’Onda, la manifestazione a sostegno deidelle personei+. Le parate arcobaleno sono in programma a Latina, a San Benedetto del Tronto, a Taranto, a Verona e. Alcuni momenti della manifestazione arcobaleno nella Città del Giglio“Ancora cinque cortei, cinque città mobilitate, migliaia di persone nelle strade a dare corpo alla richiesta di” dichiara Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay. “Quest’anno le parate hanno dimensioni e numeri straordinari, rappresentano l’unico antagonista forte e compatto al governo e alle sue politiche discriminatorie” prosegue Piazzoni. Alcuni ...

È festa a Firenze per il Toscana Pride, che è tornato in città dopo sette anni dal primo e promette di far registrare numeri record. Si intitola “Corpi InTRANSigenti” ed è dedicato alle persone ...Partito il Toscana Pride da Porta Romana intorno alle 17. In migliaia sfidano il caldo torrido per sfilare in Oltrarno e poi fino alle Cascine. "È dedicato ai “Corpi InTRANSigenti” delle persone lesbi ...