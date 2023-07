Torna Prigozhin | manda in “ferie” la Wagner e lancia segnali minacciosi a Putin

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 8 luglio 2023) Yevgenyprotagonista, due settimane esatte dopo la fallita “marcia su Mosca” conclusasi con un armistizio veloce e l’esilio a Minsk( ma Lukashenko sostiene che sia a San Pietroburgo). Il capo dellaprimaini suoi soldati, come un qualsiasi imprenditore borghese, ma poistrani. “Siamo stati tuttiti in vacanza fino all’inizio di agosto, ci sono molti compiti da svolgere , quindi Yevgeny ha deciso di far riposare tutti”, ha detto su Telegram Anton Yelizarov, nome di battaglia ‘Lotus’, conte militare della, aggiungendo che al rientro dalla“dobbiamo preparare le basi, i campi di addestramento, coordinarci ...