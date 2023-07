La7.it - È tornato a parlare Euvgeny. Il leader del gruppo Wagner , protagonista della tentata rivolta in Russia lo scorso 24 giugno, ha lasciato un messaggio sui social scagliandosi ...... dopo 50 anniin libertà Leslie Van Houten, l'angelo della morte di Charles Manson L'ISOLA ...5 MILIONI DI EURO Fotogallery - La villa in Versilia di proprietà della famiglia diIL ...Dopo lunghi giorni di silenzio seguiti alla 'marcia su Mosca' del 24 giugno, il fondatore della milizia Wagner Yevgenyricompare sui social con un post al vetriolo contro i media statali russi, citato da Novaya Gazeta . "Leggere i giornali, sentire le storie in tv, mi fa stare molto male, i bastardi della tv,...

Torna Prigozhin e attacca i media russi, mentre Shoigu visita le truppe TGLA7

