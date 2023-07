Torino | sparò alla sua ex | dopo un anno va ai domiciliari - Lei | Ho paura per me e i miei figli

(Di sabato 8 luglio 2023) commenta Ad aprile 2022, in via Domodossola a, il 39enne Hamza Dritansei colpi di pistola ad Arife Hyseni, la donna che all'epoca frequentava. Condannato a 9 anni e dieci mesi, l'uomo è ...

commenta Ad aprile 2022, in via Domodossola a, il 39enne Hamza Dritansei colpi di pistola ad Arife Hyseni, la donna che all'epoca frequentava. Condannato a 9 anni e dieci mesi, l'uomo è già uscito dal carcere ed è ai domiciliari . ...Ribadisco che è assolutamente impensabile che l'omicidio del procuratore dipossa essere ... secondo cui lo stesso sarebbe stato il conducente della Fiat 128 e la persona chei primi colpi ...La procura di Marsiglia ha aperto un'inchiesta giudiziaria "per colpi mortali con l'uso o la minaccia di un'arma" a seguito della morte di un uomo di 27 anni avvenuta durante gli scontri scoppiati ...