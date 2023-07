Toghe in campo | Anm contro il governo | Colpo al cuore della magistratura

Leggi su iltempo

(Di sabato 8 luglio 2023) Un passaggio fondamentale per il proseguo deldi centrodestra. Uno sche si è fatto, nelle ultime ore, aspro come non mai. Una replica piccata, che lascia poco all'immaginazione. "Un attacco pesantissimo, ancora più insidioso perché riferito a fonti anonime, a cui sono seguiti due attacchi dal ministeroGiustizia". Parole che, non serve il Divino Otelma per essere in grado di prevederlo, solleveranno un vespaio di polemiche quelle pronunciate questa mattina in apertura dei lavori del Comitato direttivo centrale dal presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia. Il riferimento, fin troppo evidente, è agli interventi di Palazzo Chigi e di via Arenula sui casi del ministro Daniela Santanché e del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. L'associazione parla di "critiche ...