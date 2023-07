Tir perde pezzo di metallo in autostrada A12 | ferita una coppia in moto

(Di sabato 8 luglio 2023) È successo nella galleria subito dopo l'uscita di Carrodano (La Spezia) in direzione Genova. I due centauri erano a bordo di una Harley Davidson

È successo nella galleria subito dopo l'uscita di Carrodano (La Spezia) in direzione Genova. I due centauri erano a bordo di una Harley Davidson... l'uomo avrebbe perso il controllo della sua Hyundai bianca, che avrebbe sbandato fino a impattare contro unsul lato opposto della strada , in direzione del comune di Presenzano. Nello scontro è ...Una giostrina chei pezzi arrugginiti , segnalata più volte con gli stessi risultati. Con il ...buche grandi e piccole in quanto una parte è dello spazio è adibita a transito e parcheggio di, ...

Tir perde pezzo di ferro in A12, feriti due centauri Agenzia ANSA

Carrodano - Due motociclisti sono rimasti feriti dopo che un mezzo pesante ha perso una parte in metallo dal posteriore del mezzo. È successo in A12 nella galleria subito dopo l'uscita di Carrodano (L ...È successo nella galleria subito dopo l’uscita di Carrodano (La Spezia) in direzione Genova. I due centauri erano a bordo di una Harley Davidson ...