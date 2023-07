Caro, avrei voluto rivolgermi a te chiamandoti confidenzialmente Tiaguinho, ma i nostri rapporti - tutt'altro che idilliaci - me l'hanno sconsigliato. Questa dev'essere l'estate delle lettere aperte ,...Pinto , per ora può stare in Portogallo " anche se non si escludono blitz nelle prossime ore ... E allora cominciamo proprio da, dal difensore spagnolo che ha disertato il raduno del Leeds, ...E non è finitané per quanto riguarda gli acquisti né sulle cessioni. Nel mirino diPinto ci sono infatti due giocatori: Davide Frattesi per cui è asta con l'Inter e Gianluca Scamacca ...

Tiago, qui ci vuole Morata Corriere dello Sport

La Roma ha praticamente chiuso per Llorente ma Tiago Pinto non si ferma e valuta la possibilità di un colpo di calciomercato dall'Atletico Madrid ...Il calciomercato della Roma continua ad essere rovente: ora mister José Mourinho mette gli occhi sullo Strasburgo per monitorare il giovane Diarra ...