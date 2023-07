Thom Browne debutta alla Settimana dell’Alta Moda di Parigi

(Di sabato 8 luglio 2023) Lo stilista americanoha presentato la sua prima collezione couture donna e uomodicon un’esibizione teatrale al Palais Garnier davanti a 2.000 sagome di cartone di uomini in abito grigio. Il tema del grigio è proseguito per tutta la collezione, mostrando elementi del classico abbigliamento sportivo americano

Un défilé inusuale quello di, anche per gli standard degli show parigini. Ma il designer american o ha sempre fatto a modo suo: ha ristretto gli abiti maschili, ha lasciato le caviglie a ...... gli manca il Texas, dove è nato nel 1985, e soprattutto gli manca New York, in cui ha vissuto e ha frequentato il Fashion Institute of Technology, lasciato dopo due anni per lavorare conCredits: Getty Images Il debutto diIl designer americanoentra a gamba tesa nel calendario della couture parigina, con uno show che non è passato inosservato e che ci ha ...

Certe magie le puoi fare solo nell’alta moda. E ci tenevo a dimostrare che anche negli States sappiamo lavorare ...In dieci anni Roseberry ha contribuito molto alla crescita del brand (oggi parte del gruppo Zegna), diventando head of design delle collezioni donna e uomo Thom Browne. Ma è nel cuore dell’Europa che ...