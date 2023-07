The boy | come finisce il film horror

(Di sabato 8 luglio 2023) The Boy, ilcon protagonista l’inquietante bambolacon Brahms che, ancora vivo, rimette insieme i pezzi della bambola e con Greta che taglia i legami con il suo passato. Il finale suggerisce che Brahms, in realtà, non è mai morto, ma è un uomo adulto, col volto coperto da una maschera, che vive nascosto nella casa degli Heelshire. Il bambolotto è solo il suo “alter ego” di quello che lui era da piccolo, prima dell’incidente che lo avrebbe sfigurato. Greta è una babysitter alla quale è stato chiesto di prendersi cura di Brahms, una bambola di porcellana, seguendo precise istruzioni. Quando i genitori del ragazzo partono in vacanza, Greta si accorge che infrangendo le regole, si verificano situazioni inspiegabili e soprannaturali. Un giorno, la babysitter scopre che la bambola ha preso vita e la raggiunge nella sua ...

The Boy, film horror del 2016, non è tratto da una storia vera, anche se la storia può effettivamente far pensare ad una vicenda di cronaca molto sinistra. Il film di William Brent Bell racconta ...The Boy (2016, per la regia di William Brent Bell), è solo una delle ultime aggiunte a questo filone che, tuttavia, al posto di percorrere il sentiero già battuto del “paranormale”, elabora alcuni ...