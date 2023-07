Teste di serie Champions League 2023-2024 | tutte le fasce per il sorteggio e la situazione delle italiane

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) Sfumata la possibilità di avere tre squadrediper ildella prossima, le squadreguardano con particolare interesse come si comporrà il quadropartecipanti dell’edizione/24. Le sconfitte dell’Inter nella finale contro il Manchester City e della Roma contro il Siviglia, lascia il solo Napoli nella prima fascia riservata alle vincitrici dei rispettivi campionati e, in caso non rientrino già in questa categoria, dellae dell’Europadella stagione precedente. Avendo la squadra di Pep Guardiola trionfato anche in Premier, un successo nerazzurro ad Istanbul avrebbe proiettato l’Inter come testa di. Lo stesso discorso vale per ...