Testamento Berlusconi | Veronica Lario | Non ne sapevo nulla | non c’entra con il divorzio

(Di sabato 8 luglio 2023)non sapeva"fino a due giorni fa" delredatto dall’ex marito Silvionel 2006. Un documento nel quale, oltre all’assenza di Luigi tra i figli a cui viene chiesto di donare 100 milioni alla compagna Marta Fascina e 30 milioni a Marcello Dell'Utri, non viene menzionata, che si separò dall’ex presidente del Consiglio nel 2009 per poi divorziare nel 2014.

Testamento Berlusconi: perché i figli non pagheranno tasse sull'eredità Fininvest Open

Luigi Berlusconi non è stato menzionato dal padre Silvio in un passaggio chiave del suo testamento: quello dei lasciti a Marta Fascina, Marcello ...