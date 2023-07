TeSt-TeatroStudio | debutto con lo spettacolo “Donne sull’orlo di una crisi”

(Di sabato 8 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì sera sono andate in scena le allieve di, il Laboratorio di Recitazione e sperimentazione scenica, curato da Monica Carbini, attivo da ottobre 2022, presso una gremita sala prove dell’Accademia di Santa Sofia. “di una” è unomodulare, ironico, comico, sarcastico, che presenta una folle sequenza di brevi monologhi e riflessioni teatrali, dedicati a figure femminili iconiche, reali o di fantasia, e a personaggi universali oi celeberrimi, della letteratura drammatica da Shakespeare e Goldoni, passando per il teatro dell’assurdo di Karl Valentin, per arrivare a Franca Valeri, Stefano Benni, Alessandro Baricco, Mattia Torre. Le bravissime giovani interpreti, Mariapia Boffa, Francesca ...

Con lo spettacolo "Donne sull'orlo di una crisi", Venerdì 7 luglio alle ore 20:00, debuttano le allieve di, il Laboratorio di Recitazione e Teatro, curato da Monica Carbini, che si svolge, da ottobre 2022, presso la sala prove dell'Accademia di Santa Sofia, via Albergamo 4/6, a Benevento.A Benevento conduce il laboratorio di recitazione. Per il teatro scrive, dirige e interpreta anche lavori personali e adattamenti come lo spettacolo di stasera. Antonio Roccia, ...Con lo spettacolo "Donne sull'orlo di una crisi", Venerdì 7 luglio alle ore 20:00, debuttano le allieve di, il Laboratorio di Recitazione e Teatro, curato da Monica Carbini, che si svolge, da ottobre 2022, presso la sala prove dell'Accademia di Santa Sofia, via Albergamo 4/6, a Benevento.

TeSt-TeatroStudio, un brillante debutto con lo spettacolo “Donne sull ... NTR24

Dopo “Donne sull’orlo di una crisi", da ottobre riprenderanno i corsi e il laboratorio di TeSt-Teatro.Studio Benevento – Venerdì sera sono andate in scena le allieve di TeSt-TeatroStudio, il Laborator ...Con lo spettacolo “Donne sull’orlo di una crisi…”, Venerdì 7 luglio alle ore 20:00, debuttano le allieve di TeSt.TeatroStudio, il Laboratorio di Recitazione e Teatro, curato da Monica Carbini, che si ...