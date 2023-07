Terremoto oggi Potenza | scossa magnitudo 2 2 in provincia

I comuni più vicini all'epicentro della scossa sono Moliterno e Sarconi Una lieve scossa didi magnitudo 2.2, è stata registrata dall'Ingv nella notte diin provincia di Potenza . I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 2.18, sono Moliterno e Sarconi.Caldaie a gas provocanopolitico La vicenda ha assunto contorni giudiziari, ma è e resta prettamente politica. I Verdi temono di vedere annacquato il loro cavallo di battaglia. Le ...Non vive più sola tra le macerie di una tragedia che ha colpito unicamente lei, come al tempo deldel 1980.la città parla centinaia e centinaia di lingue quante sono quelle dei ...

Terremoto oggi a Castignano, scossa di magnitudo 2.9 avvertita nelle Marche Fanpage.it

Parafrasando il titolo di un vecchio film che prese l'Oscar negli anni Cinquanta, a Roma il tram non si chiama desiderio ma inferno. Così è per i residenti di via Flaminia che ...Il governo federale del cancelliere Olaf Scholz traballa ogni giorno di più sulle caldaie a gas, punta dell'iceberg delle tensioni politiche.