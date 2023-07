Terra Amara | anticipazioni 9-14 luglio 2023 | Yilmaz e Zuleyha progettano di fuggire in Germania

(Di sabato 8 luglio 2023)da domenica 9 a venerdì 14Fekeli cerca di convincereche Mujgan non avrebbe mai tentato di uccidere. Cetin riferisce a Fekeli eche Hunkar, per proteggeree i bambini, ha impedito a Demir di entrare nella villa. Demir racconta a Sevda che Hunkar non lo ha fatto entrare nella villa minacciandolo con un fucile.concede il suo perdono a Hunkar per il male che le ha fatto. Cetin riferisce a Fekeli di aver notato un’auto sospetta, targata Istanbul guidata da uno sconosciuto. Cetin scopre dove soggiorna l’uomo e con Fekeli vanno da lui. Fekeli, scoprirà che è suo nipote Fikret. Al matrimonio di Sabahattin arriva Demir ...

Ad oggi, Yilmaz ha appena scoperto che Adnan è figlio suo . Le Anticipazioni turche delle puntate di, che a breve andranno in onda su Canale 5 , ci mostrano che l'ex meccanico già rischia di dover dire addio per sempre al proprio primogenito. Adnan scambierà la pistola di Demir per un ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 luglio , alle 14.10 , Fekeli sta cercando di far capire a Yilmaz che è impossibile che Mujgan abbia provato a sparare a Zuleyha : era in casa ...Tutti hanno riferito di essere salpati da El, Sfax e Gabes, in Tunisia. ( SPECIALE MIGRANTI ) ... Predisposto con largo anticipo il piano di intervento e di accoglienza intercorforze pere ...

Terra Amara Anticipazioni 9 luglio 2023: Fekeli difende Mujgan a spada tratta! ComingSoon.it

Terra amara prosegue con nuovi appuntamenti su Canale 5 e le anticipazioni spiegano che molte cose cambieranno dopo la morte di Yilmaz. Behice dimostrerà di non avere altro interesse al di fuori dei s ...Le trame delle prossime puntate di Terra amara su Canale 5: ci sarà una forte disperazione di Zuleyha e Mujgan ...