Termina il viaggio di Mattarella in Paraguay | le immagini della partenza per Roma

... sempre nella Kongresshaus, con lo spettacolo teatrale "In capo al mondo " Incon Walter ... La Fieraalle 15.30 con la premiazione del XXI Concorso Estemporaneo di Scultura su legno.Roma, 08 luglio 2023 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lascia il Paraguay e riparte per Roma al termine del suoin America Latina. / QuirinaleLa trascrizionealle 9:57 , con un ultimo appello della nave: 'Per favore, rispondete se ... e non a 756 metri, dopo poco più di 20 minuti di. Ostroff ha dichiarato: 'A questo punto ...

Termina il viaggio di Mattarella in Paraguay, le immagini della ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lascia il Paraguay e riparte per Roma al termine del suo viaggio in America Latina. / Quirinale (Alexander Jakhnagiev) ...L’edificio di via Emilia Est, risalente al ’500 ma costruito su base più antica, è stato devastato dal fuoco nel 2010. Due anni fa sono stati scoperti affreschi fin qui sconosciuti durante i lavori di ...