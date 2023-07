Teotino | «Sommer e Trubin? Non positiva la competizione tra portieri»

Leggi su inter-news

(Di sabato 8 luglio 2023)su Sky Sport non è convinto della scelta dell’Inter di sostituire André Onana con due nuovidi livello come. DOPO ONANA – Gianfrancopunterebbe solo su un portiere, non rischiando latra i due nuovi acquisti: «Io non penso che sia positivo unatra i. Vero che bisogna avere un secondo forte, però ci deve essere un primo. Se prendi un giovane e gli affianchi un portiere esperto, secondo me non lo metti nelle condizioni di crescere meglio». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...