(Di sabato 8 luglio 2023) Dopo più quattro ore di giocoha superato al terzo turno di Wimbledon 2023 il cileno Nicolàs Jerry, vincendo dunque con il risultato di 6-3 6-7 6-3 7-5. Un match complicatissimo per Carlitos che, dopo un buon avvio, ha subito la rimonta del sudamericano, oggi davvero arrembante al servizio (ben 15 ace) e davvero audace nel mandare in crisi momentanea il numero 1 al mondo. Intervenuto ai microfoni dei media, l’iberico ha rimarcato l’importanza dell’aspetto psicologico in una partita come questa: “(la chiave) è stata essere concentrati e non smettere di. E’molto- ha detto– Nico è un grande giocatore; merita di essere al top. Sono molto contento del mio livello”. Wimbledon, perché Matteo Berrettini ha un tabellone infernale. Tanti top10 in ...

Sull'erba inglese, Matteo Berrettini ( non prima delle 19:00 sul campo 1 ) se la vedrà contro il tedesco Alexander Zverev : chi vince sfiderà agli ottavi di finaleAlcaraz che ha eliminato ...1 al mondoAlcaraz. Il match è in diretta su Sky Sport(canale 203) e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Tra Zverev e Berrettini ci sono cinque precedenti ...Impiega quattro ore di gioco per sconfiggere Nicolas Jarry ma alla fineAlcaraz è per il secondo anno consecutivo agli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. La testa di serie numero uno, come prevedibile, non ha vita facile sul Centre Court, contro un tennista ...

Tennis, Carlos Alcaraz: "E' stato difficile, ma non ho mai smesso di crederci" OA Sport

Si è rivelato più complicato del previsto il terzo turno di Wimbledon per Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo ha impiegato quattro ore per battere il n. 28 al mondo Jarry sul Centrale: 6-3, 6-7(6), ...WIMBLEDON - Il n° 1 del mondo centra la seconda settimana dello Slam londinese per la seconda volta di fila, faticando con il cileno testa di serie n° 25: 6-3 6 ...