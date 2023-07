Meno, invece, i procedimenti, che sono 10, mentre in altri casi sono intervenuti la ... invece, rende impossibile procedere in quanto sono stati oltrepassati i limitiprevisti ...Per il prossimo weekend ci attendiamo condizioni meteo più asciutte ma non saranno del tuttopomeridiani . Temperature ancora in linea con le medie e massime quasi ovunque al ...Meno, invece, i procedimenti, che sono 10, mentre in altri casi sono intervenuti la ... invece, rende impossibile procedere in quanto sono stati oltrepassati i limitiprevisti ...

Temporali archiviati Weekend all'insegna del sole L'Eco di Bergamo

Archiviata la fase di instabilità sul Nord, in questo fine settimana prende il via in tutta Italia un’intensa e prolungata ondata di calore causata dall’espansione dell’Anticiclone… Leggi ...La settimana è iniziata con il maltempo, forti piogge e le temperature in ribasso, e si conclude con il sole e il caldo. «Domenica e lunedì saranno le più giornate più stabili, con sole tutto il giorn ...