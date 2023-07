Sventata aggressione a un agente penitenziario al carcere di Ariano Irpino

Leggi su anteprima24

sabato 8 luglio 2023) Una nuova aggressione al personale di Polizia Penitenziaria della C.C., la seconda della vigente settimana. A darne notizia Sorice P. Stefano, Segretario Locale UILPA Polizia Penitenziaria. Un detenuto di origini baresi, dopo essere giunto in infermeria per consulenze di carattere sanitario, ha preteso di entrare nel reparto detentivo ubicato all'interno della stessa infermeria. L'addetto al reparto, ottemperando agli ordini di servizio che vietano, specie in quel reparto, l'ingresso di detenuti provenienti da altre sezioni, ha negato la "richiesta"( volendo usare un eufemismo) del detenuto in questione. Quest'ultimo, dunque, impugnando un oggetto rudimentale non consentito atto ad offendere, si è scagliato contro il ...