Un ragazzo di 22 anni, Arnold Selishta, di origine albanese e residente a Limbiate (Monza), è morto la scorsa notte a seguito di un incidente stradale avvenuto a pochi chilometri dalla sua abitazione.

Suv si ribalta e prende fuoco, 22enne muore in Brianza Agenzia ANSA

Un ragazzo di 22 anni, Arnold Selishta, di origine albanese e residente a Limbiate (Monza), è morto la scorsa notte a seguito di un incidente stradale avvenuto a pochi chilometri dalla sua abitazione.Spaventoso incidente questa notte sulla Saronno-Monza con la vittima altre due persone, che se la sono cavata con ferite lievi ...