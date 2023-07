SuperEnalotto | nessun 6 né 5+1 | jackpot sale a 2 | 2 milioni di euro

(Di sabato 8 luglio 2023) Estratta combinazione vincente: 8, 18, 20, 28, 41, 56; Numero Jolly 58; SuperStar 55 E’ stata estratta la combinazione vincente del: 8, 18, 20, 28, 41, 56; Numero Jolly 58; SuperStar 55.6 né 5+1, mentre in 11 hanno centrato il montepremi a disposizione dei Punti 5 incassando rispettivamente 17.736,00. Ilstimato per il prossimo concorso a disposizione dei Punti 6così a 24.200.000,00. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... 8, 18, 20, 28, 41, 56; Numero Jolly 58; SuperStar 55 E' stata estratta la combinazione vincente del: 8, 18, 20, 28, 41, 56; Numero Jolly 58; SuperStar 55.6 né 5+1, mentre in 11 ...... sabato 8 luglio, ci sono in palio ben 23,5 milioni di euro per la sestina del. Nell'estrazione straordinaria di ieri, 7 luglio,6 o 5+, mentre ben 7 persone si sono aggiudicate ...Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -'6' nella terza estrazione della settimana dele il Jackpot sale a 23,5 milioni di euro. ...

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 8 luglio 2023: nessun 6 né 5+ ilgazzettino.it

Nessun "6", nè "5+1" al concorso odierno del Superenalotto. Realizzati ben undici 5 da 17mila euro.Il jackpot per il "6" sale a 24.200.000,00 euro.ROMA - Nessun "6" nella quarta estrazione della settimana del SuperEnalotto e il Jackpot sale a 24,2 milioni di euro. Nel concorso di sabato 8 luglio sono però undici i punti "5" centrati, con i vinci ...