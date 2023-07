Sud Pontino Servizio di collegamento autobus da Formia per Castelforte | presto il ripristino

... progetti che, da nord a, fungono da esempio di come si possano sposare gli interessi di ...Integrato Ufente - Selcella - Linea Pio VI a supporto dell'irrigazione collettiva dell'Agro. Per ...... al momento, il sistema del trattamento dei rifiuti nell'Ato di Latina e in particolare nelbocciando l'impianto CSA (Centro Servizi Ambientali Srl) di Castelforte ritenendolo non idoneo ......eAdriatico, due macro - aree già riconosciute come Aree Ecologicamente e Biologicamente Significative dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, ma anche Golfo di Taranto, Arcipelago, ...

Sud pontino / Evasione fiscale da oltre un milione di euro, denunciati 3 imprenditori nel settore pulizie Temporeale Quotidiano

Due le giornate previste, 10 e 11 luglio, nel corso delle quali saranno resi noti i dati dell'inquinamento delle acque di tutto il litorale laziale ...CASTELFORTE - Stop al calcio balilla in determinate ore della giornata nel Comune di Castelforte. Lo prevede un'ordinanza firmata dal sindaco della cittadina del sud pontino Angelo Felice Pompeo, il q ...