Stupro | l' accusa è un giallo | la denuncia al CorSera | poi in Procura

(Di sabato 8 luglio 2023) Non si arresta la bufera sul figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, Leonardo Apache,to di violenza sessuale ai danni di una ragazza. Emergono sempre più dettagli dalladella presunta vittima, ma crescono anche le incongruenze temporali che riguardano le modalità con cui il racconto della giovane è stato portato alla luce La Russa jr, l'diè un Laprima al , poi inSegui su affaritaliani.it

"Ho interrogato mio figlio":dia La Russa jr, la difesa del padreGli smarphone della ragazza e della sua amica sono stati sequestrati per essere analizzati mentre telefonino di "Apache" resta nella sua disponibilità: il presuntoè avvenuto nell'abitazione ...Gli smarphone della ragazza e della sua amica sono stati sequestrati per essere analizzati mentre telefonino di "Apache" resta nella sua disponibilità: il presuntoè avvenuto nell'abitazione ...

La Russa difende il figlio da accusa di stupro. Poi precisa: "Frainteso, non incolpo lei" Sky Tg24

Il processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi - Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria - potrebbe essere salvato in corner dalla tecno ...Sarà sentita dai pm il prossimo lunedì 10 luglio la 22enne che ha denunciato per violenza sessuale Leonardo La Russa, terzogenito del presidente del Senato Ignazio. Lo si apprende da fonti giudiziarie ...