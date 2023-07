(Di sabato 8 luglio 2023) Sei morti, 81 feriti, un’indagine per omicidio colposo plurimo e un sistema: quello dellazzazione delle residenze per anziani. C’è tutto questo nelladella Rsa «Casa per first appeared on il manifesto.

"Poteva esserecon la morte di quasi cento persone - ha sottolineato l'ex capo della Protezione civile - . Se non è successo, è solo per l'arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno preso i ...... un bambino di 2 anni, Mattia figlio di Marco, eddonna di 65 anni, Mariagrazia Zuin, la nonna ... di espedienti come ha riferito chi l'ha vista dopo aver commesso lalungo la via Udine della ...'Non si vedono all'orizzonte seri tentativi almeno pertregua all'inutiledi vittime innocenti, alla devastazione di città e territori, con un carico di sofferenze immani. L'unica voce ...

Strage in una Rsa di Milano: affidamento ai privati sotto accusa Il Manifesto

Città (Italia) Incendio nella «Casa per Coniugi»: sei morti e ottantuno feriti. Sindacati e associazioni all’attacco del sistema lombardo. «C’era troppo poco personale ma non è un problema solo di que ...Il grande autore colombiano è sfuggito per miracolo al bombardamento che ha fatto strage di civili, alcuni giorni fa, a Kramatorsk. La nostra Barbara Marini, sua amica, gli ha chiesto di raccontare qu ...