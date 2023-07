Strage di Cadore | non si esclude l’ipotesi volontaria Lunedi l’interrogatorio della Hutter VIDEO

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 8 luglio 2023) Una reazione rabbiosa dopo un litigio e la volontà di uccidere. E’ una delle ipotesi ( allo stato solo tale) degli inquirenti sulladi Santo Stefano di, in cui Angelika, l’automobilista tedesca 32enne, giovedì scorso ha ucciso tre persone, tra cui un bimbo di due anni, falciandole con la propria vettura. La, risultata negativa all’alcoltest, viaggiava a 70 all’ora in una strada in cui il limite era a cinquanta. Certamente andava veloce ma non in maniera tale da non rendersi contopresenza di tre persone sulla strada. I carabinieri di Belluno che indagano sull’accaduto hanno raccolto le parole di un testimone che ha visto la donna litigare furiosamente con una persona, salire in macchina e ripartire sgommando pochi attimi prima del tragico epilogo. Il ...