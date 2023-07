Stellantis sforna la nuova Topolino

Leggi su velvetmag

(Di sabato 8 luglio 2023)ha presentato due nuovi modelli iconici di auto: lae la 600. La presentazione sulla Pista 500, sul tetto del Lingotto, luogo storico tra presente, passato e futuro, è avvenuta in un giorno simbolico per l’ex Fiat: il 4 luglio. Ovvero lo stesso in cui nel 1957 è nata la prima 500 e nel 2007 la sua erede. “ha profonde radici qui in Italia, dove abbiamo un glorioso passato, un forte presente e un futuro entusiasmante” ha sottolineato il presidente John Elkann.produrrà i due modelli non in Italia ma rispettivamente in Marocco, dove già si produce la Citroen Ami, e a Tichy in Polonia. “Gli stabilimenti italiani legati al brand storico di– Melfi, Pomigliano, Mirafiori e Atessa – hanno già i loro prodotti o li avranno secondo i piani previsti” ha ...