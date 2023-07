Squalifica Mourinho per il caso Chiffi | ecco le motivazioni

(Di sabato 8 luglio 2023)per il: pubblicate leche hanno poi portato allo stop del tecnico romanista Sono state pubblicate leche hanno portato alladiper il, avvenuto dopo una gara tra Roma e Monza di fine campionato. LE– «Risulta chiara la responsabilità dei deferiti sig., nonché quella della Roma a titolo di responsabilità oggettiva ex artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del C.G.S. Quanto alla determinazione delle sanzioni, in ragione della gravità delle dichiarazioni come sopra riferita, soprattutto di quelle tese a mettere in dubbio l’imparzialità e la correttezza delle designazioni arbitrali, ...

, cos'aveva detto e qual è laPoco più di una settimana fa, Joséera stato squalificato 10 giorni a decorrere dalla 1giornata del prossimo campionato di Serie A di ...ItNon solo lain ambito internazionale;, infatti, ha rimediato anche dieci giorni diper la prossima stagione di Serie A. Questo vuole dire che il tecnico portoghese ...Commenta per primo Dopo le dichiarazioni sull'arbitro Chiffi, Josèe il suo vice Salvatore Foti dovranno scontare una. Il club giallorosso, che non ha fatto ricorso, dovrà pagare anche una multa di 50.000 euro. Mou è stato squalificato per 10 ...

Caso Mourinho-Chiffi: pubblicate le motivazioni della squalifica Corriere dello Sport

Nel frattempo, confermata la squalifica a José Mourinho Il precampionato della Roma sta prendendo forma, con il raduno della squadra previsto per lunedì a Trigoria. A seguito dell’annullamento della t ...Sono diversi i casi in cui un tecnico rischia una squalifica per alcune dichiarazioni sbagliate o per dei comportamenti decisamente eccessivi ...