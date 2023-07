Spy | i meccanismi ben oliati dello specialista Renny Harlin

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 luglio 2023) SPY Iris ore 23.20. Con Geena Davis, Samuel Jackson e Brian Cox. Regia di. Produzione Usa 1996. Durata: 1 ora e 45 minuti LA TRAMA Una tranquilla madre di famiglia vive da anni in una città di provincia e nessuno sospetta che abbia un passato tenebroso, da assassina della CIA. Non lo sospetta nemmeno lei. Un trauma qualche tempo prima le ha fatto perdere la memoria. Ma la riacquista velocemente il giorno in cui alcuni assassini si presentano a casa sua a regolare (presumibilmente) parecchi conti. Lei reagisce alla vecchia maniera e li fa fuori. Ma è solo l'inizio di una sanguinosa odissea. Altri killers piombano nella cittadina. PERCHÈ VEDERLO Perchénel film d'azione ha predisposto un efficiente veicolo per la sua signora (in quegli anni) Geena Davis. Bella ...