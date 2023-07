Spara alla moglie e la ferisce ad una gamba | uomo di 36 anni arrestato a Palermo

(Di sabato 8 luglio 2023) Venerdì 7 luglio durante una lite hato, ferendola ad una: oggi il responsabile, un 36enne, è statodalle forze dell’ordine. L’aggressione è avvenuta a, in un’abitazione del quartiere Boccadifalco, in via Giordano Bruno. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che la donna, poco prima di essere colpita, avesse cacciato fuori di casa il marito, scatenando la furia del 36enne che ha provato in tutti i modi ad entrare in casa, iniziando are dal pianerottolo. I colpi di pistola hanno ferito la donna ad unae a quel punto l’aggressore è fuggito, per poi contattare dopo qualche minuto il 112 e comunicare che la vittima si era accidentalmente ferita con un coltello. I sanitari che sono arrivati sul ...

Un uomo avrebbe tentato di uccidere la moglie questa sera in via Giovanni Bruno, una strada che si trova nella zona di Boccadifalco. Il marito avrebbe sparato alla moglie un colpo di pistola alla gamba. I sanitari del 118, arrivati sul posto dopo essere stati chiamati, hanno constatato che la donna era ferita a una gamba. La donna è stata medicata e poi trasportata in ospedale al ...

PALERMO (ITALPRESS) – Una donna è rimasta ferita a una gamba, colpita da arma da fuoco, questa sera a Palermo, in via Giovanni Bruno, tra Boccadifalco e Poggio Ridente. In un primo momento, al… Leggi ...