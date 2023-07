Spagna battuta in finale di Euro U21 | il ct attacca l'Inghilterra | 'A me è stato insegnato il rispetto e il fair play'

È l'Inghilterra la squadra a laurearsi campione d'Europa Under 21:lanella finale decisa da Jones e TraffordDopo trentanove anni, l'Inghilterra è di nuovo campione d'Europa Under 21: partita ricca di emozioni nella finale con la. Inghilterra - ...Per l'Inghilterra è il terzo Europeo under 21 vinto nella sua storia: l'ultima volta - nel 1984 - aveva battuto proprio la, quella volta con un netto 3 - 0. foto: Twitter England... contro l'Ucraina ai gironi poiin semifinale 4 - 1. Il calcio d'inizio è alle ore 18. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori. INGHILTTERRA: in attesa: in attesa

Europei U21, Inghilterra campione: battuta la Spagna di Rodri Sanchez Tuttosport

[themoneytizer id=”99064-6] Alle 18.00 Inghilterra e Spagna si sono affrontate a Batumi per la finale di Euro 2023. Dopo uno spettacolare avvio di match, con l’Inghilterra pericolosa in un paio di oc ...È l'Inghilterra la squadra a laurearsi campione d'Europa Under 21: battuta la Spagna nella finale decisa da Jones e Trafford ...