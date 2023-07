“Sospeso il programma” Decisione improvvisa della Rai | nei palinsesti non ce n’è traccia

(Di sabato 8 luglio 2023) Si è scoperta un’altra notizia riguardante la Rai. I vertici hanno preso una, disponendo la sospensione di una trasmissione che da diversi anni faceva compagnia al pubblico. A confermare tutto è stato il responsabiledistribuzione, Coletta, nel corsopresentazione deitelevisivi. Ma ovviamente potrebbero esserci ulteriori novità nei prossimi mesi, come ha paventato il diretto interessato nelle scorse ore. A proposito di quanto stabilito dalla Rai, oltre a questarelativa alla sospensione di una trasmissione, c’è stata un’altra notizia a fare rumore e ha fatto riferimento a Massimo Giletti. L’adtv di Stato, Roberto Sergio, ha dichiarato: “Giletti è contrattualizzato con La7” ha spiegato, nonostante la chiusura anticipata di Non è ...

... basata sul famoso romanzo omonimo di Maurice Leblanc ha tenuto col fiato0.000.000 ... Rete 4 : Quarto Grado - Le Storie , ildi approfondimento giornalistico dedicato ai misteri ...Si tenta un compromesso ma, per ora, ilnon è in palinsesto. Non pervenuta nemmeno Miss Italia : "Non è in palinsesto e non ne ho mai sentito parlare", chiosa l'ad Rai.al momento ......delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolaredi ... Sul lavoro ti toccherà sistemare alcuni conti rimasti inda un po'. Oroscopo Paolo Fox ...

Programma sospeso, soap amatissima dagli italiani: cambia la ... MovieTele.it

Il programma di Fiorello non compare nei palinsesti 2023-2024: “Viva Rai2” tenuto in sospeso dalle polemiche. Parla il Municipio ...Il tennista romano giocherà il terzo match sul campo n. 1, dopo gli incontri di Medvedev e Sabalenka. Sul Centrale aprirà la giornata Alcaraz che sfida Jarry.