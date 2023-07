(Di sabato 8 luglio 2023) Nelviaggiava non solo undi due anni, ma anche - abilmente nascosti nel vano sottostante, decine di scatolette didagli scaffali di un supermercato. A scoprirlo sono...

Sorrento, nel passeggino il bimbo e 300 euro di tonno rubato: 20enne in cella ilmattino.it

Due donne sono finite nei guai a Sorrento, sorprese con un "carico" di tonno nel passeggino. Una 20enne e una 17enne, entrambe di origini romene, sono entrate nel market con un bambino di due anni acc ...