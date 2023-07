(Di sabato 8 luglio 2023) Nelle prossime settimane perè inuna montagna di: guarda bene, forse potresti esserci anche tu! Il mese di luglio si preannuncia come un periodo estremamente fortunato dal punto di vista economico. Sì, ma solo per alcuni. Dopo un lungo periodo di sacrifici, nel corso delle prossime settimane, oltre alle solite entrate, per i più fortunati potrebbero essere indelle altre sorprese inaspettate. Sono indiper(Ilovetrading.it)Per loro, infatti, potrebbe essere all’orizzonte una vincita, un avanzamento di carriera o magari la possibilità di cambiare ...

Complimenti davvero, per due che fannodia furia di boiate e figli'. C'è chi invece ha usato l'arma dell'ironia commentando così: 'Dormono in letti separati'. C'è da dire che non ...... per andare sul sicuro e ramazzare numeri a, assolda per le voci un magico trio formato da ... il successo, la fama, anche tanti, certo, perché ovviamente ci sono stati anche quelli; ma ti ...... questo fortunato segno zodiacale vivrà momenti d'oro Un'estate rovente per questo segno di Fuoco:e forma fisica al top Oroscopo di luglio ricco di colpi di scena: questo segno di ...

Soldi a palate in arrivo. Fai attenzione però, solamente per questi segni zodiacali iLoveTrading

PALERMO – Nella villa di Agostino Genova, a Poggio Ridente, i finanzieri hanno trovato 300 mila euro in contanti. Erano dentro la cassaforte e sono stati sequestrati assieme a orologi di lusso, tra ...