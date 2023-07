(Di sabato 8 luglio 2023) Spalti gremiti aper la prima edizione del, torneo di calcio organizzato per ricordare il giovane parrucchiere morto in un tragico incidente stradale. Un鈥檌niziativa finalizzata a raccogliere fondi per l鈥橝ssociazione famiglie vittime della strada. A condurre il lungo pomeriggio di festa al Centro sportivo comunale c鈥檈ra, amico personale di ...

Solaro, il memorial Michele Garruto con Francesco Facchinetti | VIDEO Il Notiziario

Un anno fa la morte in un incidente di Michele Garruto, parrucchiere 30enne di Solaro, oggi un torneo lo ricorda con ospiti a sorpresa per sostenere le famiglie delle vittime della strada. Sono attesi ...SOLARO 鈥 Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Solaro. Sabato 8 luglio al centro sportivo Scirea si terr脿 il primo torneo in memoria di Michele Garruto. Il centro sportivo comunale ...