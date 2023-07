SmackDown 07 07 2023 The Tribal Court

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 8 luglio 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di, questa sarà una puntata molto importante per lo show blu, non solo per via dei match e dei segmenti annunciati, ma soprattutto perchè ci troviamo a New York nel celebre e storico Madison Square Garden arena importantissima per la WWE. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. PROMO: Fanno il loro ingresso gli Usos che parlano della loro storica vittoria a MITB, ma vengono subito interrotti da Paul Heyman e Solo Sikoa. Heyman cercare di girare la situazione ma i fratelli Uso lo zittiscono facilmente e Solo è costretto a strappare di mano il microfono e lanciarlo via. A questo punto arriva anche l’Udisputed WWE Universal Champion Roman Reigns che prende la parola e dopo le sue classiche catchphrase di rito, si rivolge ai cugini. Inizialmente Roman sembra sicuro di sè, ma ...