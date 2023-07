Sinner-Galan | Wimbledon 2023 | quando si gioca | programma | orario d’inizio | tv e streaming

(Di sabato 8 luglio 2023) Jannikaffronterà Danielagli ottavi di finale di. L’appuntamento è per domenica 9 luglio, sarà il secondo match a partire dalle ore 14.00 sul Campo 1 (ad aprire le danze sarà il confronto tra la statunitense Jessica Pegula e l’ucraina Lesja Tsurenko). Il tennista italiano partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare il rognoso colombiano. L’altoatesino ha tutte le carte in regola per imporsi in maniera autorevole e meritarsi la qualificazione ai quarti di finale da disputare contro il vincente della sfida tra il russo Safiullin e il canadese Shapovalov. Jannikvuole continuare a viaggiare spedito sull’erba britannica e punta a sfruttare al meglio uno spicchio di tabellone da cui sono stati estromessi due rivali molto quotati come il norvegese ...

...degli ottavi di finale [1] Alcaraz (Esp) vs Zverev/Berrettini Tiafoe/Dimitrov vs Davidovich Fokina/Rune [3] Medvedev vs Lehecka (Cze) Eubanks/O'Connell vs Djere/Tsitsipas [8](Ita) vs(......proprio a, che dopo aver superato in scioltezza gli argentini Cerundolo e Schwatzman e il francese Halys con un po' più difficoltà, negli ottavi se la vedrà contro il colombiano. 'Ogni ...LONDRA (INGHILTERRA) " Jannikapproda agli ottavi di finale di Wimbledon,terzo Slam stagionale di scena sui prati dell'All ...la vedrà per un posto nei quarti con il colombiano Daniel Elahi

SINNER-GALAN IN TV: DATA, ORARIO, CANALE e DIRETTA streaming Wimbledon 2023 SPORTFACE.IT

Wimbledon Terzo turno Hurkacz (17) b. Musetti (16) 76 64 64 Sinner (8) b. Halys 36 62 63 64 Berrettini c. Zverev (19) sabato Ottavi di finale Sinner (8) c. Galan domenica Matteo Berrettini torna agli ...