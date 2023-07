Sinner - Galan pronostico | tutte le quote degli ottavi di Wimbledon

(Di sabato 8 luglio 2023) Il torneo dientra nel vivo, per Jannik, che giunto aglidi finale affronterà Daniel, numero 85 del ranking Atp. I due si sono già incrociati una volta in carriera, nella ...

COMPARAZIONE QUOTE3 - 0 1.40 PIÙ INFO 1.40 PIÙ INFO 1.44 PIÙ INFO 1.57 PIÙ INFO 1.46 PIÙ INFO Info in collaborazione con OddsChecker. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è ...Buone chance per raggiugnere la semifinale perne ha ancora di più perché mentre se Berrettini vince di trova Alcaraz, Jannik gioca domenica controper andare nei quarti di ...Il colombiano, battuto nel round robin di Coppa Davis a Torino nel 2021 nell'unico precedente,... Di certodeve servire meglio di quanto ha fatto ieri. Non tanto per i 9 ace bilanciati ...

Chi affronterà Jannik Sinner agli ottavi a Wimbledon Rivale inatteso che ha battuto una testa di serie OA Sport

Galan non sembra poter creare problemi significativi, secondo i bookmaker Sinner è ampiamente favorito per avanzare a Wimbledon ...Continua il percorso di Jannik Sinner a Wimbledon. L’azzurro approda agli ottavi di finale del terzo torneo dello Slam, superando in quattro set con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 il francese Quen ...